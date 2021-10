Ken Torn ja Kauri Pannas võitsid Euroopa meistritiitli

Ungaris peetaval rallil pidid Torn ja Pannas katkestama kaheksandal katsel, ent hoolimata sellest kindlustasid eestlased Euroopa meistritiitli. Rallipaar katkestas, kuna nende Ford Fiesta Rally 3 autol tekkis tehniline probleem.

Torn ja Pannas hoidsid esimese päeva järel Ungari ralli üldarvestuses 13. kohta. ERC Junior klassi arvestuses olid Torn ja Pannas Ungari etapil ainsad osalejad.

ERC rallisarja Junior klassis on Torn ja Pannas kogunud 153 punkti. Teisel kohal on norralane Oscar Solberg 60 punktiga ning kolmandal kohal on britt Jon Armstrong 39 punktiga.

ERC rallisarja üldarvestuses kindlustas eelmisel nädalavahetusel meistritiitli norralane Andreas Mikkelsen.