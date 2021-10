Torn ja Pannas võivad Ungaris kindlustada ERC Junior meistritiitli

Mullu ERC3 ja ERC3 Junior arvestuses meistriteks tulnud eestlased kasutasid Euroopa meistrivõistluste kahe etapi vahelist pausi ära maksimaalselt ja osalesid Hyundai i20 R5 autoga kahel Eesti meistrivõistluste etapil, mille mõlemad lõpetasid absoluudi teise ja R5 autode esikohaga.

Autosport Team Estonia liikmed on sel hooajal ERC Junior arvestuses võitnud neljast rallist kolm ja 52 sõidetud katsest 47.

Peamiselt on Torn – Pannas kogu hooaja jooksul enda tempot võrrelnud esiveoliste Rally4 ja neljaveoliste Rally2 autodega. Selle peamiseks põhjuseks on olnud see, et kahjuks pole tänavu ERC Junior arvestuses konkurents väga suur olnud ja peale eestlaste on hooaja erinevatel etappidel Rally3 autoga veel stardis olnud vaid kaks võistluspaari. Ungariski on Torn – Pannas kahjuks ainsad ERC Junior klassi võistlejad, kuigi Rally3 autoga on stardis ka üks kohalik võistluspaar.

Konkurentsi vähesusest hoolimata lähevad saarlased Ungari ERC etapi starti teadmisega, et pühapäeval võivad ralli finišis saada nendest tänavused ERC Junior klassi Euroopa meistrid.

Reede lõunal sõidetud testikatsel näitasid Torn – Pannas esimesel läbimisel head minekut, kuid tegid teisel ringil sõiduvea ja lõpetasid maisipõllul. Õnneks olid auto kahjustused minimaalsed ja õhtul sõidetaval publikukatsel on eestlased stardis.

"Ungari katsed pakuvad päris suurt väljakutset," tõdes Torn. "Ees ootab palju erinevaid sektsioone ja pinnaseid. Eesmärk on oma asja hästi teha ja Rally3 autoga nendelt teedelt teavet koguda. Tiitlile veel ei mõtle, sest elu on näidanud, et enne pole käes, kui on käes."