Endine Läti koondislane sai kümneaastase jalgpallis tegutsemise keelu

UEFA eetika- ja distsiplinaarkomisjon määras Gauracsile karmi karistuse kokkuleppemängude eest, kuigi ei märkinud raportis konkreetseid juhtumeid.

"See on üks suur arusaamatus," rääkis Gauracs Läti Delfile. "Mitmeid aastaid tagasi tehti mulle pakkumine ühe mängu tulemust mõjutada, aga keeldusin kategooriliselt ning andsin sellest koheselt jalgpallivõimudele teada. Olen oma tegude üle uhke, mu südametunnistus on puhas ja olen kindel, et see arusaamatus laheneb."

33-aastane Gauracs, kes lõi Läti koondise eest 22 mängus viis väravat, on alates 2017. aasta maist töötanud Jurmala Spartaksi tegevjuhina. Lätikeelne Delfi kirjutab, et tõenäoliselt tõi Gauracsile karistuse 2018. aasta juulis toimunud UEFA Meistrite liiga eelringi kohtumine Belgradi Crvena zvezda vastu.

Toona jäi Lätis toimunud avamäng väravateta viiki, Serbia suurklubi võitis kodumatši hiliste väravate toel 2:0. UEFA ja Läti võimud leidsid, et kordusmängu tulemust üritati mõjutada ning uurimine on juba jõudnud kohtusse.