Elva ei saa võistkonda kokku, Legion pääseb mänguta veerandfinaali

"Me ei saa võistkonda kokku," selgitas Soccernet.ee-le Elva peatreener Veiko Haan. "Meil on nii palju vigaseid ja haigeid, et täiesti hullumaja!"

"Kaks põhimängijat Kristo Kolesnitšenko ja Karl Tammeorg läksid [sel nädalal] sõjaväkke. Siis on meil Karl Kruus, Remi Kõivik, Kaarel Tinn, Nikita Karasjov, Kristo Põldsaar kõik vigastatud. Anti Ivaste on siin nii ja naa, Paul-Feliks Frei käis puusaoperatsioonil: väga hull seis on praegu!" rääkis Haan.

Elva juhendaja lisas: "muidu oleks võinud ju duublist võib-olla mängijaid võtta, aga meil oli duublil eile [neljapäeval] mäng ja uus mäng on neil juba pühapäeval. Tegelikult on duublis haigused ka, seal on pooled mängijad haiged."

