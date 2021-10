Henn: kui tuled 0:2 pealt välja, siis see on ikkagi võidetud punkt

Tallinna FC Flora peatreener Jürgen Hell lausus pärast Konverentsiliiga alagrupiturniiril võõral väljakul Famagusta Anarthosise vastu tehtud viiki, et 2:2 on aus tulemus ja võidetud punkt.

Flora jäi esimesel poolajal 0:2 kaotusseisu, aga rabeles sellest Rauno Sappineni väravate toel välja. "Kui tuled 0:2 pealt välja, siis see on ikkagi võidetud punkt, eriti võõrsil," vahendab Soccernet.ee Henni sõnu. "Mängu kulgu arvestades peame olema rahul ja tõenäoliselt kogu mängu vaadates on see pigem aus tulemus."

Teisel poolajal sujus Flora mäng paremini ja lõpuks löödi väärtuslik viigivärav. "Siit on väga palju positiivset kaasa võtta. See, et ikkagi punkti kätte saime, on meeskonnale tähtis – ei jää kripeldama, siit on hea edasi minna ja veel punkte püüda," lausus Henn.

