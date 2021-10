Eesti kurlingupaar saavutas MK-etapil 5. koha

Marie Kaldvee ja Harri Lill alustasid MK-etappi kolme kindla võiduga, alistades Tšehhi kurlingupaari tulemusega 9:3, Ungari esinduse tulemusega 9:8 ning Norra kurlingupaari tulemusega 9:3.

Veerandfinaalis kohtusid Marie Kaldvee ja Harri Lill Šveitsi kurlingupaariga ning pidid tunnistama vastase paremust tulemusega 6:10. Šveitslased võitsid lõpuks turniiri, alistades finaalis Ungari paar tulemusega 11:4.

Lill ütles, et tegemist oli alanud hooaja seni parima esitlusega. "Kuigi pidime leppima 5. kohaga näitasime turniiril sellisel tasemel mängu, mida meil on vaja detsembris toimuval olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril," sõnas Lill. Ta lisas, et veerandfinaaliks olid jääolud märgatavalt muutunud, mis lõpetas turniiri nii Eesti segapaari kui ka mitme teise turniiri favoriidi jaoks.

MK-etapi ettevalmistuse ajal andsid Lille sõnul positiivse tõuke Tallinnas toimunud treeningmängude tsükkel, kus eestlaste vastaseks olid maailma edetabeli liidrid. "Olümpiamängude pronksmedali võitjad ja praegused edetabeli liidrid tulid Tallinnasse, et pidada treeningmänge meie vastu ning see oli meie jaoks erakordne võimalus oma oskuste lihvimiseks. Lisaks sai see võimalikuks tänu sellele, et Tallinnas on loodud väga heal tasemel treeningtingimused, mis meelitavad siia tippvõistkondi üle maailma," lisas ta.

Kitzbühelis toimunud MK-etapi ajal oli Eesti segapaaril abiks treener Nicole Strausak. Alates sellest nädalast treenivad Kaldvee ja Lill Tallinnas tipptreeneri Derek Brown´i juhendamisel.

Eesti kurlingusegapaari hooaja peamiseks eesmärgiks on detsembri alguses algav Pekingi olümpiamängude kvalifikatsiooniturniir. Kahe olümpiapileti eest asub võistlema 16 võiskonda.