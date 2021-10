Flora jäi avapoolajal Famagusta Anorthosise vastu kaotusseisu

UEFA Konverentsi liiga kohtumine Tallinna FC Flora ja Famagusta Anorthosise vahel algas tasavägiselt. Kuigi Anorthosis kontrollis mängu alguses palli rohkem, tekkis Floral esimesena parem moment skoorimiseks.

Kohtumise 18. minutil tõmbas Famagusta kaitsja Spyros Risvanis Hendrik Ojamaa karistusala ääres maha. Karistuslöögist tegi hea pealelöögi Markus Poom, kelle löök tabas latti.

Avapoolaja 25. minutil läks Famagusta kohtumist juhtima, kui Milos Deletici pealelööki ei suutnud Flora väravavaht Matvei Igonen tõrjuda.

Flora kaotusseis suurenes kõigest kolm minutit hiljem, kui Nika Kacharava söödu suutis edukalt realiseerida Denic Popovic.

38. minutil suutis Flora ühe värava tagasi lüüa, kui Hendrik Ojamaa täpse söödu järel suutis Famaguste kaitsjate vahel palli tühja väravasse lüüa Rauno Sappinen.

Avapoolaja võitis Famagusta 2:1.

Uudis on täiendamisel.

Enne mängu:

Flora on Konverentsiliigat alustanud kaotustega 0:1 KAA Gentile ja 0:2 Belgradi Partizanile. Anorthosisel on kirjas kaks 0:2 kaotust ehk mõlemal klubil on pärast kaht mängu tabelis null punkti ja väravat.

Flora mängijaid segavad enne kohtumist mitmed vigastused. "Küsimärgid on Rauno Alliku, Konstantin Vassiljevi ja Martin Milleri puhul," tunnistas Flora peatreener Jürgen Henn. "Nende kohta teeme otsuse hiljemalt neljapäeval. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on pikk mängupaus seljataga." Lisaks ei saa mängida Markkus Seppik, keda tabas Belgradi Partizaniga kohtumises ootamatu terviserike.

Eelmisel hooajal sai Anrthosis Küprose meistrivõistlustel neljanda koha. "Meie jaoks on kõik mängud olulised ja proovime igas mängus maksimumi saada. Sama eesmärk on ka Flora vastu. Flora ja Eesti jalgpalli jaoks on suur saavutus mängida Konverentsiliiga alagrupiturniiril. Oleme nende mänge näinud ja nad on hea meeskond. Me ei alahinda neid. Nad on samuti kaks mängu kaotanud, aga mänginud hästi. Samas usume, et kui mängime oma mängu, siis suudame võiduarve avada," ütles Anorthosise peatreener Temuri Ketsbaia.

Flora on tänavu Nicosias GSP staadionil juba mänginud, kui Euroopa liiga eelringis kohtuti Nicosia Omoniaga, kus tuli leppida 0:1 kaotusega.

Konverentsiliiga B-alagrupi kolmanda vooru kohtumine Anorthosise ja Flora vahel algab kell 19.45.