Lumelaudur White loodab jõuda viiendale järjestikusele olümpiale

Kolmekordne rennisõidu olümpiavõitja Shaun White kinnitas, et soovib osaleda enda viiendatel taliolümpiamängudel.

White tuli rennisõidus esimest korda olümpiavõitjaks 2006. aastal Torinos, neli aastat hiljem õnnestus tal võitu korrata Vancouveris. Sotšis jäi ta esimesena medalita. PyeongChangi olümpial tegi White võiduga ajalugu – tegemist oli tema kolmanda rennisõidu kuldmedaliga ja ta on ainus sportlane, kes on lumelauasõidus ühel alal kolm kulda võitnud.

"Ma olen alati olnud kõige noorem võistleja, aga nüüd olen oma vanuse üle uhke," ütles White. "Sport muutub kogu aeg ja nii kaua tipus olemine on olnud suur väljakutse."

White lisas, et tipus püsimine on olnud raske just vaimselt, eriti pärast seda, kui ta pidi 2014. aasta Sotši mängudel leppima neljanda kohaga. "Sotšis ma kaotasin kire võistlemise vastu ja seda oli raske uuesti leida."

13-kordne X-mängude võitja White plaanis teha Tokyo suveolümpial debüüdi rulasõidus, aga tundis, et ei ole veel ala vahetamiseks valmis. Nüüd loodab ta kvalifitseeruda enda viiendatele taliolümpiamängudele.