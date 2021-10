Eesti kohtunikud teenindavad maailma tippkoondise mängu

Eestlannade brigaad sammub platsile koosseisus: peakohtunik Triinu Vaher, abikohtunikud Anni Rahula ja Helen Käosaar ning neljas kohtunik Luisa Klaar, vahendab Soccernet.ee.

Käosaare jaoks on ühtlasi tegu elu esimese kohtumisega sedavõrd kõrgel tasemel. Varem on ta küll abikohtunikuna tegutsenud U-17 vanuseklassi koondisemängudes, kuid täiskasvanute tasandil on tegemist debüüdiga.

Kui Küpros paikneb FIFA edetabelis hetkel 126. kohal, siis nende vastane Holland hoiab samas edetabelis neljandat kohta. Suvistel olümpiamängudel jõudis Holland veerandfinaali, kus oli sunnitud alla vanduma Ameerika Ühendriikidele.