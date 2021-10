Neymar jääb PSG Meistrite liiga mängust eemale

"Neymar on pärast koondisepausilt naasmist tundnud kubemepiirkonnas valu ja järgmistel päevadel saab ta enne treeningutele naasmist ravi," sõnas Pochettino esmaspäeval. "Meie jaoks on alati tähtsaimaks olnud mängijate heaolu. Loodame, et probleem kestab vaid mõne päeva ja ta on peatselt tiimi juures tagasi."

Lisaks brasiillasele jäävad PSG teisipäevasest mängust eemale ka poolkaitsja Leandro Paredes ja kaitsja Sergio Ramos.

PSG on kahest mängust kogutud nelja punktiga A-alagrupi liidriks, Leipzig ei ole veel suutnud punktiarvet avada.