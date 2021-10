Premier League'i väravavahil diagnoositi vähk

Premier League'i klubi Norwich City teatas esmaspäeval, et nende väravavahil Dan Bardenil on diagnoositud munandivähk.

Hetkel on 20-aastane Barden laenul Šoti klubis Livingstonis.

"On olnud väga keeruline periood, aga perekonna, sõprade ja kolleegide toetus on mul aidanud viimased paar nädalat üle elada," ütles Baiden klubi kodulehel. "Ma ei suuda Norwichi ja Livingstoni meedikute tiimi ning Royal Marsdeni haigla personali piisavalt tänada. Kõik on juhtunud nii kiiresti, aga kõik toetavad mind."

Barden lisas, et vähk avastati varases staadiumis ning prognoos on positiivne.