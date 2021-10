Käsipallileegion: Polina Gorbatsjova tõusis koduklubi liidrite hulka

Gorbatsjova ja Erice AC Life Style alistasid Itaalia kõrgliiga neljandas voorus võõrsil GSD Casalgrande-Padana tulemusega 34:28 (15:14). Eesti koondise mängujuhti kaeti suurem osa kohtumisest personaalselt, ent sellest hoolimata tabas ta 11 korda ja tüüris mulluse Itaalia meistrivõistluste poolfinalisti hooaja teise võiduni

Gorbatsjova: kiirused on Itaalias hoopis teisel tasemel

Suvel karjääri esimese välislepingu sõlminud Gorbatsjova on kiirelt tõusnud Erice naiskonna liidrite hulka. Eelmises voorus viskas ta kaheksa väravat ning kergitas nüüd isiklikku skoorirekordit veelgi.

"Avamängu eel vigastasin hüppeliigest ning sain esimest korda platsile teises voorus ja siis ainult mõneks minutiks. Psühholoogiliselt oli raske kuu, sest mul polnud varem erilisi vigastusi olnud. Nüüd on tunne parem, olen teinud kaks täismängu ja platsil ei saa üldse aru, et jalg veel veidi valus on," sõnas kuu aega tagasi 19-aastaseks saanud Gorbatsjova.

"Itaalia liigas on kiirused Eesti omaga võrreldes hoopis teisel tasemel ja sellele pühendatakse ka treeningutel tähelepanu– nii jooksmisele kui ka kiirele mõtlemisele. Igaks mänguks peab olema ülimalt keskendunud, sest ohtlikke pallureid on palju ja iial ei tea, mida vastane proovib teha," selgitas SK Reval-Spordi kasvandik Serie A taset.

"Tervikuna olen väga rahul, et Itaaliasse siirdusin. Naiskond on väga tore ning elu-olu Sardiinias samuti. Mängutase on kõrge ning sel nädalal ootab ees veelgi põnevam kogemus," vihjas Gorbatsjova reedel-laupäeval toimuvatele EHF European Cupi mängudele, kus AC Life Style kohtub Iisraeli klubiga Ramat-Gani Maccabi Arazim.

Alina Molkova realiseeris kaks karistusviset, kuid HL Buchholz 08-Rosengarten tunnistas Saksamaa Bundesligas HSG Bad Wildungen Vipersi 29:23 (14:11) paremust. Buchholz pole punktiarvet avanud ja langes liigatabelis viimaseks.



Roosna, Pärt ja Viitkar jätkasid võiduseeriat

Kolmandat korda sel hooajal võitis Karl Toomi koduklubi HSC 2000 Coburg poolaja, ent kaotas mängu. Saksamaa 2. Bundesligas jäädi võõrsil 26:29 (14:11) alla Jürgen Rooba endisele tööandjale HSG Nordhorn-Lingenile. Toom viskas meeskonna parimana Coburgi kasuks kuus väravat ja andis ühe resultatiivse söödu.

Ainult võite tunnistavad Saksamaa kolmandas liigas Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam. Pühapäeval alistati HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 41:22 (19:13), Roosna viskas kaks väravat. Bundesligas jäi Rhein-Neckar Löwen – SC DHfK Leipzig kohtumine pidamata Mait Patraili koduklubis tekkinud koroonakolde tõttu.

Soome meistriliigas tegid kaks Eesti koondise joonemängijat sarnase esituse – nautisid võidurõõmu ja viskasid kolm väravat. Armi Pärt ja Helsingi Dicken alistasid Grankulla IFK 25:20 (11:8) ning Markus Viitkar ja Karjaa BK-46 olid 36:25 (19:12) üle Abo IFK-st.

Jaapanisse sõiduks dokumentide kordasaamist ootav Dener Jaanimaa ei teinud kaasa, kui tema koduklubi Daido Steel HC tegi 24:24 (10:13) viigi Riho-Bruno Bramanise kaudu Eestiski tuntuks saanud Wakunaga Pharmaceuticals'iga.

Rumeenia kõrgliigas sai Bukaresti Steaua hooaja esimese kaotuse, alistudes võõrsil Constanta AHC Dobrogea Sudile 18:23 (6:10). Vigade parandus tehti pühapäeval, kui kodus oldi 34:27 (17:10) paremad Timisoara SCM Politehnicast. Esimeses mängus väravata jäänud Martin Johannson tabas teises kohtumises ühe viske.

Norra meistrisarjas viskas Alfred Timmo kaks väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, kuid Fjellhammer IL kaotas kodusaalis liigatabelis teist kohta hoidvale Sandefjordi Runarile 25:34 (12:16). Fjellhammer on kahe võidu ja viie kaotusega kümnendal tabeliastmel.