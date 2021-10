Kiskonen oli Prantsusmaal lähedal pjedestaalikohale

170,8-kilomeetrisel võistlusel jagasid esikoha omavahel teistelt eest sõitnud duo Maxime Jarnet (Velo Club Villefranche Beaujolais; 3:53.13) ja Hugo Theot (USSA Pavilly Barentin). Kolmanda koha eest võitles 25 sekundit hiljem finišeerinud peagrupp, kus Kiskonen sai meeskonnakaaslase Jacques Lebretoni järel neljanda koha.

"Kellelgi ei tahetud lasta eest ära sõita. Sõidu keskel said küll kuus meest minutilise vahega minema, aga see äraminek toodi kiirelt tagasi. Iga tõus üritas keegi rünnata ja nii jäi iga tõusuga keegi maha kuni peale viimast tõusu oli esimeses pundis ainult 25 meest," kirjeldas Kiskonen. "Umbes 15 km enne lõppu ründasid kaks sõitjat. Tol hetkel tundsin, et olen päris palju ennast väsitanud ja ei ole piisavalt jõudu, et nendega kaasa minna. Kahjuks hiljem meie grupp ei suutnud enam koostööd teha, et neid püüdma hakata. Pidime sellega leppima ja hakkama püüdma kolmandat kohta."

"Kilomeeter enne lõppu, kui punt hoo täitsa alla lasi, andsin tiimikaaslasele märku, et ta võiks proovida rünnata. Nii peavad teised teda püüdma hakkama või siis jäävad pjedestaali viimasest kohast ilma. Meie tiimi rünnaku peale õnneks keegi kohe ei reageerinud ja meeskonnakaaslane suutis napilt meie pundi ees kolmanda koha saada, ise tulin üle joone enda grupi esimesena ja tasuks neljas koht. Sõidu tegi põnevaks, et start oli hommikul kell 8.30, kui õues oli veel kolm kraadi sooja ja pidime startima "talveriietes", sõidu lõpuks oli juba 14 kraadi ja kõik üleriided sai sõidu ajal jootmisalas jootjale visatud," lisas Kiskonen.