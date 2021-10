Maratonmängus peale jäänud Badosa võitis Indian Wellsi turniiri

Turniiril 21. asetatud Badosa võitis kolm tundi ja kuus minutit kestnud matši 7:6, 2:6, 7:6. Azarenkal oli kolmandas setis seisul 5:4 kasutada matšpall, aga Badosa võitles end mängu tagasi.

23-aastase Badosa jaoks on see teine WTA tiitel. Esimese võitis ta mais Belgradis toimunud turniiril. Badosa on esimene hispaanlanna, kes on Indinan Wellsis võidutsenud.

"See ei ole olnud kerge, aga raske töö tasus end ära. Ära lase kellelgi endale öelda, et sa ei saa hakkama. Ma olen sellest nii kaua unistanud ja täna ma täitsin selle. See unistus hoidis mind tugevana," kirjutas Badosa pärast võitu sotsiaalmeedias. "Aitäh minu tiimile ja inimestele minu ümber. See on individuaalala, aga ilma tiimita, kes mind alati toetab, ei oleks see võimalik."

Maailma edetabelis tõusis Badosa karjääri kõrgeimale 13. kohale.

Azarenka üritas esimese naisena võita Indian Wellsi turniiri kolmandat korda.