VIDEO | Tribüün varises Hollandi klubi võitu tähistanud fännide all kokku

Vitesse alistas võõrsil Nijmegeni 1:0 ja klubi häälekamad poolehoidjad kogunesid Goffertstadioni alumisele tribüünile, et võitu tähistada, ent konstruktsioon ei pidanud vastu ja lagunes.

⚽️ | NEW: A stand has collapsed in Vitesse's away match to NEC pic.twitter.com/8VjM5JI7sD — Football For All (@FootballlForAll) October 17, 2021

Hollandi meedia kinnitusel ei saanud ükski inimene vigastada ning ka pealtvaatajad ise jätkasid koheselt pidustustega. Nijmegeni linnapea Hubert Brulsi sõnul algatatakse uurimine.

"Kõik fännid on tagasi bussis ja pääsesid vigastusteta, see oli väikeseks šokiks," rääkis üks tribüünil olnud fänn Hollandi ajalehele De Telegraaf. "Atmosfääri see ei rikkunud: kõik on tervetena koduteel ja kõige tähtsam on, et võitsime," lisas ta.

Bizar dit.. Vitesse supporters vieren hun feestje en zakken door de tribune heen... #necvit pic.twitter.com/6kmJ6qWZWn — Frank van Aalst (@fvaalst) October 17, 2021