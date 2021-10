Snuukri väikse formaadi Euroopa meister Petrov: võit oli üllatus

"Tegelikult on raske rääkida viimasest võistlusest ilma, et ma ütlen paar sõna esimeste kohta. Nelja päeva jooksul oli mul 11 matši ja kuna esimene turniir lõppes võiduga, siis teise ajal oli mängudele raske keskenduda. Tegelikult see viimane matš läks suhteliselt hästi, see oli väga pingeline. Vastane iseenesest oli väga kõva Austria noorsportlane ja lõpus ta näitas seda. Mina selles matšis ei saa öelda, et see oli minu poolt halb tulemus," rääkis Petrov Vikerraadiole antud intervjuus.

"Plaan oli selline, et esimene võistlus on rohkem soojendus, sest pandeemia ajal on mul olnud ainult kolm võistlust Eestis. Seda on väga vähe ja rahvusvahelist kogemust polnud juba eelmise aasta jaanuraist. Ilma soojenduseta on raske minna mängima täiskasvanute Euroopa meistrivõistlusi. Seal oli palju eksproffe, neil on kogemus ülisuur. Sellepärast tuligi otsus, et mängin mõlemat. Ei osanud ette arvata, et tulen selle võitjaks ja nii palju matše tuleb," kirjeldas Petrov tihedat graafikut.

"Ma ei ole häid tulemusi suurtel võistlustel näidanud juba neli aastat, kui me ei võta, et eelmise aasta MM-i üheksas koht on hea tulemus. Esimesed paar matši ei olnud väga head, aga suutsin need üle elada ja kolmandas matšis, kus sain raske inglase vastaseks hakkas mäng hästi minema ja seda ma ei ole tundnud mitu aastat."

Väikse formaadi ehk snuukri 6-palli ühepoolses finaalis võitis Petrov seisuga 5:0 Poola esindaja Pawel Rogoza. "Finaalis oli kõva Poola mängija, aga mäng oli minul juba nii heas hoos, et suutsin viis null võita ja enesekindlus oli hämmastav. Kõik need kuus matši tulid ühe päeva jooksul, mängisin kümnest hommikul kuni üheni öösel."

Klassikalises formaadis jõudis Petrov 32 parema sekka, kus ta pidi play-off'i teises ringis tunnistama austerlase Florian Nüble 3:4 paremust.

"Minu jaoks oli üllatus, et ma EM-il võidan esikoha ja peale seda on keskenduda üliraske. Ainult kahel matsil viiest näitasin head mängu."

2017. aastal pääses Petrov EM-i finaali, kus ta kaotas šotlasele Chris Tottenile.

"Ma ütleksin nii, et meie riigi tingimustes on väga raske just snuukris taset hoida, sest arengut ei ole viimasel ajal toimunud ja on väga vähe võistlusi. On väga raske hoida end õiges konditsioonis, teistes riikides on võimalusi palju rohkem. See, et ma suutsin selleks võistluseks olla heas vormis, oli minu jaoks üllatus ja väga hea näide, et see on võimalik. Olla esimene eestlane kes piljardispordis Euroopa tasemel tõi kuldmedali on väga tore, olen isegi natuke uhke."