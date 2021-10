Tartus alustas noorte laskesuusatajate treeninggrupp

Aastaid Eesti murdmaasuusatamiskoondisele täiendust pakkunud Tartu Suusaklubi juures tegutseb septembrist laskesuusatamise noortegrupp. Praegu on Tartu Suusaklubis 21 last, kes arvavad, et soovivad tegeleda just laskesuusatamisega. Laste vanus on 8-14 eluaastani.

"Eesti suuruselt teises linnas senini laskesuusatamist ei harrastatud ja Tartu Suusaklubi otsustas nii, et alates septembrist on klubis laskesuusarühm ja relvad. Hetkel küll laser- ja õhkrelvad. Sportrelvani on veel pikk tee minna.

Paraku on olnud nii, et laskesuusatamine on palju pilti saanud, aga meie klubi lapsed tegid laskesuustaamist Elva või Kagu Biathloni klubi all," rääkis Tartu Suusaklubi tegevjuht ja vanemtreener Kerstin Margus Vikerraadiole antud intervjuus.

Probleem on selles, et laskesuusatamise tiiru Tartus praegu ei ole. Mõne päeva eest tutvustati Tartu raekojas Tähtvere puhkepargis asuva spordipargi eskiisprojekti – selle projekti alusel peaks lasketiir Tartusse tulema. Tegemist on õhkrelva lasketiiruga. Tippkonkurentsis kasutatakse sportrelvi, kuid sellise tiiru rajamine linnaruumi ei tule ilmselt kõne alla. Praegu tuleb Tartu noortel suusasportlastel lasketreeningute tegemiseks üksjagu ratastel olla.

"Teeme koostööd Kagu Biathloni klubi laskesuusatreeneriga, kes annab lasertreeninguid, mida on võimalik siseruumis teha. Õhkrelvadest käime laskamas Otepää lasketiirus, mis on väga aega nõudev. Hetkel taotleme linnalt luba, et õhkrelva saaks kasutada ajutiselt spordihoone juures," kirjeldas Margus.

"Tore oleks, kui lasketiir oleks valmis, aga me loodame, et eskiisprojekti pealt valmib esimesena lasketiir. Seal on näha ka, et rullirada läheb sinna välja, mis laiendab võimalusi. Lapsed ei peks koolipäeval sõitma Otepääle, mis on pikk sõit."

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretäri Hillar Zahkna sõnul on tõenäoline, et Tartu Suusaklubi võetakse lähi päevil alaliidu liikmeks. Õhkrelva lasketiir võiks tema arvates Emajõelinnas olla.

"Kindlasti Tartu on üks potentsiaalsestest kohtadest laskesuusatamise arendamiseks. Üht-teist on juba ära tehtud. Neil on seal õhkrelva eskiisprojekt olemas ja on ka treeningrupp. Nad on osalenud Eesti laskesuusatamise föderatsiooni võistlustel ja on esitanud taotluse liikmeks saamiseks. Tähtverre oleks ilmselt natuke palju mõelda suurt lasketiiru, aga sinna sobib õhkrelva lasketiir, mille turvanõuded on väga kergesti järgitavad," ütles Hillar Zahkna.

Rääkides laskesuusatamisega tegelemise võimalustest Eestis, siis suuri tiire on meil kolm – loomulikult teatakse Otepää ja Haanja tiire, kuid viimastel aastatel on häid samme astutud ka Narvas, kus toimub rulliraja ehitus ning kus järgmistel aastatel saab loodetavasti pidada ka Eesti meistrivõistlusi. Vaeslapse osas on pealinn, ehkki Tallinnas Nõmmel tegutseb tugev klubi.

"Seal mõtted on liikunud, aga reaalse tegevuseni pole jõutud. On olnud mõte Keilasse lasketiir teha või Männikule ja üks mõte on olnud Tallinna Tehnikaülikooli territooriumile teha. Olemas on veel väike tiir Vastseliinas, mis on treeningtiir ja on olemas üks tiir Mõedakul, mis pole aastaid kasutuses onud. Elvas on kahel viimasel aastal toimunud õhkrelva võistlused ja täna lastakse Tartumaa Tervisespordikeskuse lasketiirudes. Tulevikus realiseerub selline asi, et saab olema 12-kohaline siselasketiir, 10-kohaline välilasketiir treeninguteks ja 20- kohaline õhkrelva lasketiir nii treeninguteks kui ka võistlusteks. See oleks mõistlik teha täiselektrooniliste märkidega. Eestis oleks see esimene ja annaks lisaväärtust ka koondistele, kes käivad Otepääl harjutamas."