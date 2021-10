Eesti judoka jõudis juunioride MM-il kümne parema sekka

Tiitlivõistluse esimeses ringis alistas Priilinn-Türk waza-ari'ga Itaalia judoka Lorenzo Turini. Teises ringis oli eestlase vastaseks brasiillane Daniel Lemes Da Silva, kes asub maailma edetabelis juunioride klassis 5. kohal. Pingelise kohtumise võitja selgus lisaajal, kui Eesti judokal tuli siiski tunnistada vastase paremust. Juunioride maailmameistrivõistlustel saavutas Priilinn-Türk oma kaalukategoorias ühe võiduga üheksanda koha 26 sportlase konkurentsis.

Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid sõnas, et kuigi medalikonkurentsis Eesti noored judokad sel aastal MM-il ei olnud, on noorte sportlaste jaoks äärmiselt oluline nii füüsiline kui ka vaimne valmisolek proovile panna maailma tippude vastu. "Sõltumata tulemusest on iga kohtumine väärtuslik õppetund, mis aitab hoida meie noorte sportlaste motivatsiooni ning arendab nii füüsilist kui ka vaimset poolt, mis on judos tehnika ja oskuste kõrval sama oluline," kommenteeris Kaljulaid võistluse tulemusi.

Itaalias Olbias toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel esindas Eestit viis judokat. Carl-Gustav Kont (kaalukategooria kuni 66 kilo), kes asub maailma edetabelis 58. positsioonil, võitis esimeses ringis Kuveidi judokat Saoud Alamiri, kuid kaotas seejärel teises ringis ungarlasele Gyorgy Szatmarile, kes hoiab maailma edetabelis kõrget 12. positsiooni.

Viljar Lipard, Randel Päästel ja Darja Mihhailova sel korral avaringist edasi ei pääsenud. Eesti meister Viljar Lipard (kuni 66 kilo, maailma edetabeli 21. koht) kaotas esimese kohtumise belglase Zelemkhan Batchaev vastu (WRL 16). Darja Mihhailova (kuni 52 kilo, maailma edetabeli 62. koht) kaotas esimeses ringis ungarlanna Roza Gyertyasele, kes asub edetabelis 18. positsioonil. Randel Päästel (kuni 81 kilo) pidi tunnistama belglase Jarne Duycki paremust.

Treeneritena olid juunioride MM-il kaasas Eesti koondise vastutav treener Vladimir Stepanjan ja Glen Viks.