Sterling esitas Manchester Cityle varjatud ultimaatumi

2015. aastal Liverpooli särgi Manchester City oma vastu vahetanud ning seejärel kolm Inglismaa meistritiitlit, ühe karika ja neli liigakarikat võitnud 26-aastane ääreründaja Raheem Sterling on tänavuse vähese mänguaja üle pettunud ning kaalub valitseva meistri ridadest lahkumist.

"Kui mul avaneks võimalus siirduda kuhugi mujale, siis oleksin hetkel sellele pakkumisele avatud. Jalgpall on minu jaoks kõige tähtsam. Tahan ületada endale noorena seatud väljakutsed ja unistused, millest üks on välismaal mängimine," vahendab Soccernet.ee ääreründaja sõnu.

"Olen seni kogenud ainult Premier League'i, aga minu sees on alati peitunud tunne, et ühel päeval sooviksin end proovile panna mõnes välisliigas," märkis Londonis toimunud Financial Timesi äriseminaril üles astunud Sterling.

Manchester City täiendas suvel ründeosakonda Inglismaa koondislase Jack Grealishiga, kelle mängijaõiguste eest käidi välja 110 miljonit eurot. Tihenenud konkurents tähendab, et Premier League'is on Sterling tänavu põhikoosseisu kuulunud ainult kahes kohtumises.

Sterlingu leping Manchester Cityga kestab 2023. aasta suveni ning ta on varemgi mõista andnud, et ei soovi uut kontrahti alla kirjutada, kui ei näe perspektiivi olla klubis kindel põhikoosseisumängija. Nüüd seminaril räägitud jutt tähendas sisuliselt varjatud ultimaatumit – kui mänguaeg ei suurene, siis Sterling lahkub.

