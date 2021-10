Suurte spordiürituste korraldajatele on avanemas kaks kriisiabivooru

Reedel, 15. oktoobril avaneb täiendav taotlusvoor liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusele eelarvemahuga 333 000 eurot. Kolmapäevast, 20. oktoobrist on avatud rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajatele mõeldud kahjuhüvitise voor eelarvega 500 000 eurot. Mõlemad voorud on avatud kuni 1. novembrini 2021.

"Eesmärk on toetuste abil leevendada nende spordiorganisatsioonide olukorda, kel sel aastal jäid liikumisharrastuse üritused või rahvusvahelised spordisündmused Eestis kas korraldamata või toimusid need väiksemas mahus," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

"Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse kogu eelarve on selleks aastaks ette nähtud 455 000 eurot, mille esimesest voorust on spordiorganisatsioonidele jaotatud juba 122 000 eurot kriisiabi," lisas Ott.

Kultuuriministeerium kuulutab välja täiendava taotlusvooru liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusele, mida eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvest. Selle eesmärk on kompenseerida koroonaviiruse levikust põhjustatud piirangutega tekkinud möödapääsmatuid kulusid suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisharrastuse üritusi korraldavatele spordiorganisatsioonidele. Toetust saab taotleda kogu 2021. aastal toimunud või toimuma pidanud liikumisharrastuse üritustele. Abi saavad taotleda spordiorganisatsioonid, kes on kantud Eesti Spordiregistrisse. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2021. Täpsemad taotlemise tingimused leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise voor toimub esmakordselt ning seda toetust makstakse samuti riigi 2021. aasta lisaeelarvest. Selle eesmärk on osaliselt hüvitada koroonaviirusest tingitud tõendatud kahju rahvusvahelise spordisündmuse korraldajale, kelle üritused olid Eestis planeeritud perioodile 1. jaanuar-31. august 2021. Hüvitist saavad taotleda rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvad spordiühendused, kes korraldavad Eestis rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi. Samuti saavad taotluse hüvitisele esitada spordiorganisatsioonid, kellele rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit või spordiühendus on andnud üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise. Kahjuhüvitise voorus osalemise täpsema info leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt.