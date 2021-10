Walesi jalgpallikoondislasel diagnoositi vähk

Walesi jalgpallikoondise ja Bournemouthi poolkaitsja David Brooks avaldas neljapäeval, et arstid diagnoosisid tal Hodgkini lümfoomi ehk lümfisüsteemi pahaloomulise kasvaja.

24-aastane Brooks on Walesi koondise eest mänginud 21 kohtumises, kaasa arvatud suvisel EM-finaalturniiril ning pidi kuuluma ka äsja Eesti vastu mänginud rahvuskoondise koosseisu, kuid jäi nimekirjast viimasel hetkel eemale. Neljapäeval teatas Brooks, et arstid diagnoosisid tal vähi.

"Kuigi diagnoos oli minu ja mu pere jaoks šokeeriv, on prognoos positiivne ja olen kindel, et paranen täielikult," kirjutas Brooks sotsiaalmeedias. "Soovin tänada Walesi jalgpalliliitu, sest ilma koondise meditsiinilise personalita ei oleks me võib-olla haigust avastanud," lisas ääremängija.

Brooks on Bournemouthi sel hooajal esindanud üheksas mängus ja neis löönud kolm väravat.