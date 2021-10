Sordo kinnitas: järgmine on minu viimane hooaeg

Hiljuti Hyundaiga lepingut pikendanud Dani Sordo lausus intervjuus väljaandele AS, et 2022. aasta jääb talle tippkonkurentsis viimaseks.

38-aastane Sordo on teinud viimased neli hooaega Hyundai võistkonnas kaasa pooliku MM-programmi. Selle sisse mahuvad kaks esikohta Sardiinias ja veel mitmed kohad pjedestaalil. Järgmisel aastal saab hispaanlane endale istumise alla hübriidpõlvkonna WRC masina ja kui AS küsis, kauaks patareisid jätkub, vastas Sordo napilt: "Järgmine on minu viimane hooaeg."

Sordo on kihutanud MM-sarjas 16 hooaega. Lisaks võitudele Sardiinias on ta 2013. aastal tulnud esimeseks ka Saksamaa rallil. Kokkuvõttes pälvis ta 2008. ja 2009. aastal Citroen C4-ga sõites kolmanda koha. Järgmine hooaeg saab olema 17.

"Ma soovisin seda ja ma arvan, et ka nemad [Hyundai] on rahul," lausus Sordo. "Mulle meeldib, et nad arvestavad minuga ja saan veeta veel ühe aasta tiimi aidates. Ma ei taha teha kaasa tervet MM-sarja, aga mõned rallid küll ja teha võistkonnaga koostööd."

Hispaanlane jääb igatsema ka praeguseid WRC autosid, mis tänavuse aasta järel puhkama saadetakse. "Kahju on hüvasti jätta, sest nad märkisid ajastut. Nad on kõige kiiremad autod ja kõige parema kurvitehnikaga, millega olen sõitnud, aga mulle meeldis tunnetus sellistes autodes nagu [Citroen] Xsaras [millega ta sõitis 2006. aastal - toim.] rohkem. Need olid liikuvamad ja naturaalsema juhitavusega."

Sordol puudu esikoht koduselt rallilt ehk sel nädalal algavalt Kataloonia jõuproovilt. "Me läheme võidu eest heitlema, kuigi see pole Ogier', Evansi, Neuville, Tänaku, Fourmaux tõttu lihtne. Nad on kõik asfaldil väga kiired. Me alustame algusest peale gaas põhjas. Ma annan endast kõik, et saada Kataloonias esimene võit."