Tartul on veerandfinaali korduskohtumiseks ees üheksapunktiline võit

Tartu Ülikooli Maks & Moorits pidas hooaja esimese ametliku kodumängu, kui Tartu Ülikooli spordihoones võeti Paf Superkarika veerandfinaalseeria avamängus vastu Pärnu Sadam. Valdavalt külaliste kontrolli all kulgenud mängu võitiski Pärnu lõpuks 82:73. Adomas Drungilas oli Tartu parim 20 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Kodumeeskond alustas kohtumist hästi ja juhtis avaveerandi keskel 14:7, aga heale algusele järgnes mõõn, mille käigus lasti külalistel teha 19:0 spurt ja Pärnu võitis avaveerandi 26:16.

Edasises mängus vahe eriti palju suuremaks ei läinud ja kõige ohtlikumalt lähedale jõudsid tartlased kolmanda veerandi lõpus, kui Emmanuel Wembi korvi järel oli vahe vaid kaks punkti seisul 53:51 Pärnule. Enne viimast veerandit näitas tabloo külaliste 60:55 eduseisu.

Viimasel veerandil hoidsid aga lauavõitlust valitsenud Pärnu mängijad seisu oma kontrolli all ja nii on seis pärast veerandfinaalseeria esimest mängu 82:73 ehk Pärnu meeskonnal on teiseks kohtumiseks käes üheksapunktiline eduseis. Paari võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

Adomas Drungilas kogus ligi 33 mänguminutiga 20 punkti ja kaheksa lauapalli. Märt Rosenthal toetas 15 punktiga. Edmunds Elksnis viskas 12 punkti ja andis üheksa korvisöötu. Samuti 12 punkti sai kirja Hendrik Eelmäe.

Pärnu poolelt oli üleplatsimees Robert Valge 24 punktiga. Arturas Valeika lisas kaksikduubli 10 punkti ja 14 lauapalliga. Siim-Markus Post viskas 12 punkti.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul sai saatuslikuks avaveerandi lõpu mõõn. "Kaitses teevad mõned asjad muret, Pärnu sai eriti palju teha kordusviskeid. Nad said 20 ründelauda, mis on ilmselgelt liiga palju. Olime mänguks valmis ja alustasime hästi, aga siis tuli viieminutiline mõõn, mis lõpuks saigi saatuslikuks. Selliseid perioode peame vältima, kui tahame mänge võita," sõnas Kandimaa.

Tartu parima Adomas Drungilase hinnangul oli mängu võtmeks lauavõitlus "Täna oli raske ja füüsiline mäng. Me ei suutnud kaitses hästi mängida ja lasime avaveerandil visata 26 punkti. Jäime kaitselauas hätta ja nad said väga palju teise võimaluse viskeid. See oli ka ilmselt mängu võti," sõnas Drungilas.

Veerandfinaalpaari korduskohtumine on 26. oktoobril Pärnus. Käesolev nädal jätkub aga Tartu Ülikool Maks & Mooritsa jaoks kodumänguga laupäeval, kui Paf Eesti-Läti liigas võõrustatakse kell 16.00 KK Viimsi/Sportland meeskonda.