MM-il hõbeda võtinud Eensaar: kaks ööd ja päeva me sisuliselt ei maganud

"Isegi see füüsiline pool ei ole see raskus. Pigem on see, mismoodi hoida tiimi ühtlaselt liikumas ja kõige rohkem on see, et kuna võistlus on üle 100 tunni tuleb ka unefaktor mängu. Kui pallju inimene suudab minna enne kui ta väsib," ütles Tammemäe.

"Meie näitel siis esimesed kaks ööd ja päeva sisuliselt ei maganud ja tegime siis kahe tunnise unepausi pärast neljandat etappi. Järgmine öö jällegi ei maganud. Oli 200 kilomeetrine ratta etapp, mis võttis ka ligi ööpäeva ja siis otsustasime enne viimast pingutust neljandal ööl magada 45 minutit ja vaadata kuidas see vajadus tekib," kirjeldas võistlust Rain Eensaar.