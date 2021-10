Tõniste: optimismi kevadeks on, aga tuleb ikka veel vaeva näha

"Kui me varem oleme siin trenni teinud ja tundub juba, et täitsa ilusti tuleb välja ja ühe või kahe paadiga koos siin sõidame, siis tegelikult kui reaalselt siin võistlusformaati sõita tugevate konkurentidega on ikka hoopis teine asi. Tehnika pool, taktika pool, stardirivi on hästi väike, kus praktiliselt paadid ei mahu hästi äragi, need positsioonid, hästi palju kogemusi ja mõtlemist," ütles rahvusvõistkonna kapten Tõnu Tõniste.

Eesti sai testvõistluse kõrgetasemelises konkurentsis 6. koha. Esikoha sai olümpiavõitjast kapteni Šime Fantela juhtimisel Horvaatia rahvusvõistkond.

"Kuna me oleme maailma reitingus täna 41, siis sai ka selgeks see, et näiteks Brasiilia vastu, kus on 9 olümpiamedalit, 6 olümpiakulda ühes paadis, pluss veel analoogsete paatidega maailmatasemel mehi nii Horvaatial ja Šveitsil ja nii et selles mõttes nende vastu on ikka väga raske sõita. Optimismi on kevadeks, aga siin tuleb ikka veel vaeva näha, et seda tulemust oluliselt parandada," sõnas Tõniste.

Suvel Neuchateli ja Genfi järvedel peetav võistlus on inspiratsiooni ammutanud jalgpalli MM-ist. Igal nädalal peetakse üks võistlusring, nõrgemad kukuvad välja, tugevamad lähevad edasi, kuni sõelale jäävad vaid parimad.

"2022. aastal võib juhtuda, kui me nüüd natuke imevariandist räägime, et sinna finaali välja läheme, et me kolmandast maist kuni jaanipäeva lõpuni oleme siin ja kogu aeg nädala kaupa läheme aga järgmisse gruppi edasi."