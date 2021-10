Murray pärast kaotust Zverevile: ma ei vääri Davis Cupil kohta meeskonnas

34-aastane Murray kaotas Indian Wellsi kolmandas ringis 4:6, 6:7 Alexander Zverevile. "Olen Davis Cupile palju andnud ja mõnikord füüsiliselt enda kahjuks," ütles Murray.

"Samuti ei tunne ma praegu, et oleksin piisavalt hea. Ilmselgelt on see kapten Leon Smithi otsustada, kuid ma pole kindel, kas väärin selles meeskonnas kohta. Praegu ei plaani ma mängida, sest tahan kehale enne Austraalia lahtisi puhkust anda."

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.