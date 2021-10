Pajuri meeskonnakaaslane sai karjääri esimese profivõidu, eestlane 40.

24-aastane hollandlane edestas ligi 200-kilomeetrise võistluse finišis hispaanlast Eduard Pradest (DELKO) ja austerlast Sebastian Schönbergerit (B&B Hotels p/b KTM).

"Viimane kilomeeter oli hästi kergelt ülesmäge ja me olime meeskonnakaaslastega heal positsioonil. Ootasin oma hetke norralase Evald Boasson-Hageni selja taga. Tiimil on hooaja lõpp läinud väga hästi, sest hiljuti pälvis esikoha ka Alan Riou (Classic Loire Atlantique). Tänane võit on minu jaoks väga eriline, sest tavaliselt teen ma tööd meie teiste sprinterite jaoks. See on minu esimene profivõit ja mul on hea meel, et teenisin selle oma viimasel võistlusel Arkea-Samsici värvides võisteldes," ütles Welten finišis, kes järgmisel kahel hooajal sõidab Groupama-FDJ ridades.

Pajur lõpetas grupis, mis kaotas võitjale seitsme minuti ja nelja sekundiga ning pälvis 40. koha. Eestlane jätkab ka järgmisel hooajal Arkea Samsic tiimis.