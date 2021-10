Laak: Bundesliga tase on väga ühtlane

"Kohanemine on läinud selles mõttes hästi, et kogu see seltskond on siin väga sõbralik ja kokkuhoidev. Mängustiil on natukene teistsugune, kui Itaalias oli, aga teisest küljest võrkpall on ikka sama," ütles Laak Vikerraadiole antud intervjuus. "Natuke läks aega, et oma mäng üles leida, aga nüüd nende esimeste liigamängudega olen seda natukene rohkem suutnud teha. Eks harjumist on kõigil palju, eriti üksteisega. Meil on selline äge punt minu meelest. Võib-olla esimestes mängudes oleme olnud sellised pehmed, aga harjume üksteisega ära ja hakkab paremini minema ka."

Schwerinis kuulub 23-aastane diagonaalründaja kindlasti põhitegijate hulka. Dresdenilt saadud 2:3 kaotusega lõppenud Saksamaa superkarikafinaalis toetas Laak oma naiskonda 13 punktiga. Ka kaks Bundesliga hooaja esimest mängu on Schwerin kaotanud, kuid viimases kohtumises 11 punkti toonud Laak valiti oma võistkonna parimaks.

"Võiduarvet me seni kahjuks avanud ei ole. Kaks mängu olid 2:3 kaotused, seal hulgas ka superkarikas. Ma arvan, et me oleme näidanud, et suudame mängida väga head mängu, aga lihtsalt stabiilsuses on jäänud vajaka ja võitleja hing võiks rohkem välja tulla. Selline oma piiride ülemiste otste katsumine võiks olemas olla. Selle kallal me töötame," iseloomustas Laak seniseid mänge uue klubi eest. "Eelmine mäng lõppes 0:3 ja kõik olid kurvad, aga tuleb edasi minna ja teha omad järeldused. Loodame trennides teha see nädal natukene teisti. Loodetavasti suudame võiduarve avada."

"Ma arvan, et me suudame kõrgemate kohtade nimel võidelda küll, kuigi sel hooajal Bundesliga tundub väga ühtlase tasemega. Kõik suudavad kõiki võita ja on ka üllatusi olnud. Meil on komplekteeritus väga hea, ainult üks nurgaründaja sai vigastada esimeses liigamängus, aga ma arvan, et meil on ülejäänud ka piisavalt head. Üldse põhi asi on, et play-offiks oleksime heas vormis," rääkis Laak.

Kahel eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigas Chieri naiskonda esindanud Laak vahetas klubi, sest soovis teenida rohkem mänguaega.

"Üks erinevus on see, et Saksamaal ei ole erinevalt paljudest teistest tippliigadest võõrmängijate piirangut. See on muutnud liiga atraktiivsemaks välismängijatele. Ma arvan, et see tase siin on päris kõrge ja ma võib-olla ei oodanud, et see on nii kõrge. See uhke Bundesliga nimi kantakse välja küll."

"Võistkonna spordis on alati see, et kes parasjagu paremas vormis on see mängib, aga esimestes mängudes tunnen, et mulle on seda liidrirolli peale pandud. See on hea ja ma loodan, et suudan seda välja kanda. Meil on ka nurgaründajad ja tempod suhtelised ühtlased, et ei pea üks mängija kõiki punkte ära tooma. Peatreener mainis ka, et mul on liidriomadused ja saan olla emotsionaalne liider platsi peal. Sellise lootusega ma siia tulin," lisas Laak.