Kristi Kuldkepp pälvis maailmameistrivõistlustel kuuenda koha

Algselt pidi Gran Fondo olema 135 kilomeetrit pikk 3600 tõusumeetriga võistlus, aga seoses ootamatute ilmastikuoludega vähendati distantsi sajale kilomeetrile ja tõusumeetreid tuli 2400.

Võistluse võitis poolatar Kamila Wojcikiewiczi ajaga 3:45.36. Hõbe- ja pronksmedali pälvisid sloveenlannad Katarina Novak (+0.00) ja Laura Šimenc (+0.06). Kristi Kuldkepp pälvis võistlusel kuuenda koha, kaotust võitjale oli 29 minutit ja 33 sekundit, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"See oli üks raskemaid võistluseid, kus ma oma elus osalenud olen," tõdes Kuldkepp. "Ilmastikuolud olid kohutavad. Hommikul, kui start anti oli väljas +2 kraadi ja sõidu ajal vihma sadas. Tempo oli kiire. Esimese tõusu jooksul, mille pikkuseks oli ca 1,5 tundi, grupp lagunes. Sain aru, et nii kiire tempoga sellistes ilmastikuoludes ei suuda ka mina lõpuni sõita ja kuueliikmeline liidergrupp sõitis eest ära."

"Minu jaoks oli kõige hullem peale 1,5-tunnist mäkke ronimist +1-kraadise temperatuuriga 15 minutit järjest läbimärjana 60km/h mäest alla laskuda," jätkas Kuldkepp. "Alla jõudes ei tundnud ma enam ühtegi ihuliiget. Käike vahetada ei suutnud, sest näpud lihtsalt ei liikunud," lisas Kuldkepp.

"Esimesed kolm naist olid äärmiselt tugevad ja ma tõesti imestan, et nad sellistes ilmastikuoludes ja nii raskel rajal suutsid hoida nii võimast tempot lõpuni välja. Oli aru saada, et tegu on maailmameistrivõistlustega," tunnistas Kuldkepp.

Gran Fondo maailmameistrivõistlustel osales eestlastest ka Eero Kiskonen, kes lõpetas 50 kuni 54-aastaste meeste sõidus 25. positsioonil.

50-54-aastaste meeste vanuseklassis võidutses sloveen Igor Kopše ajaga 3:10.16. Teise koha sai prantslane David de Vecchi (+3.49) ja kolmanda koha lätlane Girts Vevers (+5.01).