RALLIBLOGI | Neuville juhib Kataloonias, Ogier sai esimese katsevõidu

Laupäev:

Thierry Neuville (Hyundai) jätkas laupäeval sealt, kus reedel lõpetas ehk võitis kõik kolm ennelõunast kiiruskatset ja kasvatas edu Elfyn Evansi (Toyota) ees üheksale sekundile. Viimasel hommikusel katsel näitas head tempot ka Dani Sordo (Hyundai), kes lähenes kolmandat positsiooni hoidnud Sebastien Ogier'le (Toyota) lõunapausiks kõigest 0,2 sekundi kaugusele.

Kõik jätkus samamoodi ka pärastlõunal - Neuville võitis kaks esimest kiiruskatset ja kaotas kolmandal vaid 1,2 sekundiga Ogier'le. Evans hoidis kindlalt teist positsiooni ja Sordo kaotas Ogier'le aega.

11. katsel sõitis kuuendal kohal kihutanud Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) vastu rajapiiret ja lõhkus autot. Ta kaotas sel katsel pea üheksa minutit ja pidi jätkama tugevalt remonditud masinaga.

Seis 12. katse järel: 1. Neuville 2:01.22,1, 2. Evans +14,2, 3. Ogier +32,2, 4. Sordo +39,1, 5. Rovanperä +1.09,6, 6. Solberg +3.12,8, 7. Greensmith +3.40,8, 8. Solans +3.47,4.

Stardijärjekord laupäeval: 1. Katsuta, 2. Solans, 3. Solberg, 4. Greensmith, 5. Fourmaux, 6. Rovanperä, 7. Sordo, 8. Ogier, 9. Evans, 10. Neuville.

Neljapäev:

Testikatsel näitasid kõige paremat minekut MM-tiitli eest heitlevad Toyota piloodid Sebastien Ogier (2.33,6) ja Elfyn Evans (2.33,8). Järgnes Hyundai kolmik Thierry Neuville (2.34,0), Dani Sordo (2.34,2) ja Ott Tänak (2.34,4). Kalle Rovanperä (Toyota) sõitis välja kuuenda aja (2.34,8).

Reede:

Hommikul näitas kõige paremat kiirust Elfyn Evans (Toyota), kes oli kiireim kõigil kolmel katsel, jagades korra parimat aega Thierry Neuville'iga (Hyundai). Belglane võttis lõunapausiks sisse teise (+7,9) ja MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (Toyota) kolmanda koha (+12,6).

Ott Tänak (Hyundai) näitas esimesel katsel neljandat aega, aga tegi teise katse alguses pirueti ja kaotas parasjagu aega. Eestlane kukkus kuuendaks ja kaotust enne pärastlõunaseid katseid oli kogunenud enam kui pool minutit.

Veel kehvemini läks aga jaapanlasel Takamoto Katsutal (Toyota), kes sõitis kohe avakatsel vastu rajapiiret ja oli sunnitud katkestama.

Pärastlõuna algas Tänaku jaoks kehvasti, sest kohe esimese katse neljandal kilomeetril sõitis ta teelt välja ja katkestas. Tänak ega Järveoja viga ei saanud.

Päeva eelviimasel katsel tõusis liidriks Neuville ja haaras päeva lõpuks Evansi ees 0,7-sekundilise edu. Kolmandana lõpetas avapäeva Ogier, kes kaotas küll Neuville'ile juba 19,4 sekundiga ja edestas 5,4 sekundiga Dani Sordot (Hyundai).

Eelvaade:

Kui aastatel 2010-2019 oli Kataloonia ralli MM-sarja ainus vahelduva teekattega ralli - sõitjad said end proovile panna nii kruusal kui ka asfaldil -, siis mullu jäi ettevõtmine koroona tõttu ära ja pärast pausi sõidetakse üksnes asfaldil. Katsed peetakse Costa Daurada kohal mägedes ja just nende lõikude poolest Kataloonia ralli ennekõike tuntud ongi.

Neljapäeval on kavas üksnes testikatse ja järgneval kolmel päeval kihutatakse 17 kiiruskatsel kogupikkusega pisut üle 280 km. Kõige uuem on sõitjate jaoks avapäev, sest eelnevatel kordadel on kihutatud kruusal. Nüüd aga tuleb kahel korral läbida täiesti uus katse - La Granadella. Laupäev ja pühapäev on juba traditsioonilisemad Kataloonia ralli võistluspäevad.

Kataloonia rallil võivad selguda maailmameistrid nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Sebastien Ogier'l on tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 24-punktine edu ehk kaheksakordseks maailmameistriks kerkimiseks tuleks tal sel nädalalõpul waleslasest kindlasti parem olla. Võistkondlikult on Toyotal Huyndai ees 61-punktine edu ja Lõuna-Korea autotootja tiim peab vahet vähendama.

Ott Tänakul ja Martin Järveojal on MM-sarjas võimalik püüda teoreetiliselt teist kohta, aga tihe heitlus käib ennekõike kolmanda koha nimel, sest Tänak, Thierry Neuville ja Kalle Rovanperä on vaid kolme punkti sees. Eelmisel rallil Soomes läks neist kõige paremini eestlasel, kes tuli Evansi järel teiseks.

Tänak on võitnud karjääri jooksul 14 MM-rallit, kuid Kataloonia nende hulka ei kuulu. Esimest korda jõudis ta pjedestaalile 2017. aastal M-Sport Fordi roolis, kui oli kolmas. Kahe aasta eest toimunud etapil lõpetas ta Toyota roolis teisena ja kindlustas toona maailmameistritiitli. Naljaga pooleks võib öelda, et kui muster jätkub, peaks tänavu olema võit taskus.

Kataloonia ralli on Tänaku sõnul tema üks meelepärasemaid rallisid. "Pole mõnda aega saanud kolm päeva asfaldil sõita. Tegemist on väga kiire ralliga, mida ma väga naudin. Kataloonia ralli teed nõuavad täpset ja puhast sõitu," kommenteeris Tänak pressiteate vahendusel.

"Metsateed on sujuvad, lõikamiskohti on palju ja ilmaolud on stabiilselt head. Kõik need asjaolud teevad Kataloonia rallist minu hinnangul väga nauditava ralli," lisas Tänak. "Oleme kahel etapil järjest pääsenud pjedestaalile. Nüüd oleks tore, kui suudaksime Kataloonia rallil teha taaskord tugeva esituse," märkis Tänak.

Lisaks Tänakule osalevad Kataloonias veel kaks Eesti pilooti: WRC2 arvestuses löövad kaasa Georg Linnamäe - James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5) ja JWRC arvestuses Robert Virves - Aleks Lesk (Ford Fiesta Rally4).

Ajakava:

Neljapäev



Test Coll de la Teixeta 4,31 km 10.01 OGIER



Reede



SS1 Vilaplana 1 20,00 km 9.43 EVANS

SS2 La Granadella 1 21,80 km 11.21 EVANS / NEUVILLE

SS3 Riba-roja 1 14,21 km 12.42 EVANS

SS4 Vilaplana 2 20,00 km 16.00 NEUVILLE

SS5 La Granadella 2 21,80 km 17.38 NEUVILLE

SS6 Riba-roja 2 14,21 km 18.59 NEUVILLE



Laupäev



SS7 Savalla 1 14,08 km 9.44 NEUVILLE

SS8 Querol - Les Pobles 1 19,17 km 10.37 NEUVILLE

SS9 El Montmell 1 24,40 km 11.38 NEUVILLE

SS10 Savalla 2 14,08 km 15.14 NEUVILLE

SS11 Querol - Les Pobles 2 19,17 km 16.07 NEUVILLE

SS12 El Montmell 2 24,40 km 17.08 OGIER

SS13 Salou 2,15 km 19.00



Pühapäev



SS14 Santa Marina 1 9,10 km 8.00

SS15 Riudecanyes 1 16,35 km 9.08

SS16 Santa Marina 2 9,10 km 11.29

SS17 Riudecanyes 2 (PK) 16,35 km 13.18

WRC stardinimekiri:

1. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota

2. Oliver Solberg - Craig Drew Hyundai

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

14. Nil Solans - Marc Marti Hyundai

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

44. Gus Greensmith - Chris Patterson Ford

54. Armando Pereira - Remi Tutelaire Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Sebastien Ogier 190

2. Elfyn Evans 166

3. Thierry Neuville 130

4. Kalle Rovanperä 129

5. Ott Tänak 128

6. Craig Breen 76

7. Takamoto Katsuta 68

8. Gus Greensmith 52

9. Dani Sordo 43

10. Adrien Fourmaux 42

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 441

2. Hyundai Shell Mobis WRT 380

3. M-Sport Ford WRT 172

4. Hyundai 2C Competition 44