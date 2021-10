Meier võitis Portugalis peetud raske maastikuratturite mitmepäevasõidu

Paaridena sõidetaval maastikumaratoni mitmepäevasõidul oli avapäeval kavas 104 kilomeetrit 3300 tõusumeetriga, teisel päeval 78 kilomeetrit 2876 tõusumeetriga ja viimasel päeval 98 kilomeetrit 1920 tõusumeetriga. Meieri paariliseks oli Filipe Tomas, kellega võidutseti segavõistkondade hulgas neljandat korda, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Esikohta suudeti hoida terve tuuri vältel ning 265 kilomeetri koguajaks oli lõpuks 15 tundi, 32 minutit ja seitse sekundit.

"See on alati väga raske mitmepäevasõit, aga samas on seal nii lahedad rajad ja palju ilusaid vaateid. Korraldus on samuti super, seega mõnus pikem maastikuratturite nädalavahetus," rääkis Meier. "Etapid sujusid hästi. Vaid viimasel etapil lõhkusin rehvi, kuid saime selle kiirelt parandatud."