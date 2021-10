HC Wolferines'i kapten: läheme igale mängule peale maksimumiga

Eesti naiste jäähokiliigas debüüdi teinud HC Wolferines jäi avamängus tiitlikaitsjale Roosa Panter I naiskonnale alla 0:10 tulemusega.

"Ma ütleks, et on praegu väga hea meel. Meil said kõik mängida, kaasa arvatud ka meie uus väravavaht, kelle jaoks oli see üleüldse esimene mäng elus," rääkis avamängu järel HC Wolferines'i kapten Veronika Tiganik.

"Tiimi tegime sellepärast, et sõbrannad oleksid koos, et meil oleks hea õhkkond ja saaksime teha oma naiskonna oma nägemuse järgi," lisas ründaja Kairiin Jõemets.

"Ambitsioonid on sellised, et läheme igale mängule peale maksimumiga ja käega lööma ei lähe," lisas Tiganik.

Vaata videost täispikka intervjuud HC Wolferines'i kapteni Veronika Tiganikuga ja ründaja Kairiin Jõemetsaga.