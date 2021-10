TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Indian Wellsis tiitlikaitsjaga

Kohtumine on kavas 2. väljaku teise matšina, esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 21. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Andreescu väljakule kella 22-23 vahel.

Enne mängu:

Indian Wellsi turniiril 18. asetatud Kontaveit oli avaringis vaba, teises ringis sai ta 6:3, 5:2 eduseisus loobumisvõidu ittallanna Martina Trevisanilt (WTA 66.). 16. paigutust omav Andreescu oli samuti avaringis vaba, teises ringis kulus tal ligi kolm tundi, et alistada ameeriklanna Alison Riske (WTA 51.) 7:6 (2), 5:7, 6:2. Seejuures juhtis Andreescu teises setis 4:1 ja seisul 5:4 oli tal ka kaks matšpalli.

25-aastane Kontaveit ja 21-aastane Andreescu on varem kahel korral kohtunud ja mõlemal juhul jäi peale eestlanna. Esimest korda olid nad vastamisi 2019. aasta kevadel Miami turniiril, kui äsja Indian Wellsi võitnud Andreescut vaevas reielihasevigastus ja ta otsustas 1:6, 0:2 taga olles edasisest mängimisest loobuda. Viimati olid nad vastamisi tänavu juunis Eastbourne'i murul, kus Kontaveit jäi peale 6:3, 6:3.

"Mängisin temaga sel aastal murul. Kuna nüüd mängime teistsugusel väljakukattel, võib mõlemat pidi minna – meil mõlemal on selline mäng, mis sobib kõva kattega väljakule," arutles Andreescu pärast Riske'i alistamist. "Usun, et tuleb hea mäng."

Teist korda Indian Wellsis mängiv Andreescu pole sel turniiril veel ühtegi matši kaotanud. Kaks aastat tagasi alistas ta finaalis toonase maailma kaheksanda reketi Angelique Kerberi. Mullu jäi turniir koroonapandeemia tõttu ära, tänavu aga lükati kevadest sügisesse.

Andreescu on 2019. aasta USA lahtiste võitja, kuid viimastel aastatel on ta erinevate vigastuste tõttu väga vähe mänginud. 2019. aastal naasis ta pärast Kontaveidile loobumisvõidu andmist korraks võistlustulle Prantsusmaa lahtistel, kuid otsustas pärast avaringi turniiri pooleli jätta. Uuesti tuli ta väljakule augustis, kui võitis kõrgetasemelise turniiri Torontos ning triumfeeris seejärel ka US Openil, alistades finaalis Serena Williamsi. Veel mängis ta kõrgeima kategooria turniiril Pekingis, kus jõudis veerand finaali ning seejärel WTA finaalturniiril, kus vigastas teises matšis põlve ja pidi edasisest mängimisest loobuma. See vigastus osutus nii raskeks, et 2020. aastal Andreescu väljakul ei käinudki.

Pikalt vigastuspausilt naasis Rumeenia päritolu Andreescu veebruaris, kui piirdus Austraalia lahtistel teise ringiga. Sel hooajal on teda kimbutanud veel pisivigastused, näiteks pidi ta Miami turniiri finaalis andma maailma esireketile Ashleigh Bartyle loobumisvõidu. Andreescu viimaste kuude parim tulemus pärineb US Openilt, kus ta jõudis kaheksandikfinaali. Enne Indian Wellsi mängis ta Chicago turniiril, kus langes avaringis konkurentsist välja.

Bianca Andreescu Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Kontaveit seevastu on tänavu jõudnud nelja WTA turniiri finaali ja võitnud neist kaks – enne USA lahtisi Clevelandis ja kolm nädalat hiljem Ostravas. Üks finaal jäi ajapuudusel mängimata ja auhinnakarikas läks jagamisele, aga mitte turniirivõiduna kirja, Eastbourne'i finaalis pidi Kontaveit tunnistama lätlanna Jelena Ostapenko paremust. Viimati mängis Kontaveit samuti Chicago turniiril, kus oli avaringis 6:4, 6:3 parem ameeriklanna Madison Brengle'ist, kuid loobus reievalu tõttu edasisest turniirist. Pärast esimest mängu Indian Wellsis kinnitas aga eestlanna, et jalg enam valu ei tekita ja Chicago turniiri poolelijätmine oli rohkem ettevaatusabinõu.