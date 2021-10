Kombineeritud püramiidi Eesti meistriks tuli Aleksandr Tsernuhha

Turniiri vältel peetud viiest kohtumisest nelja puhul loovutas värske Eesti meister Tsernuhha vastasele vaid ühe mängu ning finaali võitis kindlalt seisuga 4:0.

"On tore tõdeda, et maailmas vähe populaarsel piljardiliigil – püramiidil – on Eesti piljardispordis väga kindel koht ning alaga tegelevate sportlaste arv on stabiilne. Piljardiliik on väga omapärane ning erineb märkimisväärselt niinimetatud tavapiljardist,", ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik peale turniiri.

Püramiidis toimuvad Eesti meistrivõistlused kolmes erinevas formaadis. Lisaks nädalavahetusel peetud kombineeritud püramiidile leiavad oktoobri viimasel nädalavahetusel aset ka dünaamilise püramiidi võistlused ning 20.-21. novembril toimuvad Eesti meistrivõistlused vabas püramiidis.