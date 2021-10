Kahevõistluse suusahüpete vastu vahetanud Bendi sihib kohta olümpial

Bendi alustas koostööd treener Karl-August Tiirmaaga ja keskendub nüüd vaid suusahüpetele. Unistus on jõuda Pekingi taliolümpiale. Selleks tuleb naiste suusahüpete MK-sarjas punkt kirja saada.

"Nüüd siis on jäänud maailmakarikasarjas 30 parema naise sekka tulla. Ja siis vist, ma ei ole kindel, peaks olema võimalus osaleda olümpial," lausus Bendi ERR-ile.

Kas ta peab seda reaalseks? "Tahaks pidada, sest meie koostöö treeneriga on väga-väga hästi sujunud. Aga ma ei saa midagi öelda, sest et see kõik on käinud nii kähku. Olümpia nüüd, kus eelmine hooaeg ma olin täiesti eemal. Kõik on nii kähku käinud. Ma annan endast parima."

Teist hooaega Vasja Bacji juures treeniv Kevin Maltsev on sloveeni nõudmiste ja välismaal elamisega rohkem kohanenud. Suvel oli võimalik suusahüppevormi korduvalt testida.

"Augusti lõpupoole oli Tšehhis võistlus," lausus Maltsev. "Seal olin kümnes ja kontinentaalkarikasarjas kuues. Päris hästi läks. Ja on ka maailmakarikaid proovitud. Maailmakarikal ei ole veel siiamaani seda jalga niiöelda taha saanud. Suuresti mõttelise poole pealt tuleb veel tööd teha."

Eelmisel hooajal stabiilselt ja hästi võistelnud Artti Aigro ravib praegu vigastust. Soome koondisega tehtud töö oli aga hea ja suvel tõusis Aigro kontinentaalkarikasarja etapil karjääri jooksul esimest korda pjedestaalile.

"Ma arvan, et meil oli suvi väga korralik. Saime väga pikalt treenida välismaal. Ettevalmistusperiood suvel läks igatahes väga korda," jäi ta rahule.

"Eks see natukene see vigastus ikka mõjutab nüüd mind. Need treeningud, mis siin kodus oleks, paar võistlust – meistrivõistlused ja Soome meistrivõistlused, kuhu ma nüüd minna ei saa. Need jäävad nüüd vahele. Aga kui positiivset vaadata, siis oleks võinud ka halvemini minna selle vigastusega. Tuleb pea püsti hoida ja edasi sihtida."

Nii Aigro kui ka Maltsev soovivad talihooaega alustada MK-sarjas novembri teises pooles Venemaal toimuva etapiga.