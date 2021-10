Viimsi püsis kolm veerandit mängus, neljandal oli Ventspils kindlalt üle

Kuigi Ventspils asus avaveerandil 21:13 ja teisel perioodil 33:24 juhtima, siis mõlemal juhul jõudis Viimsi järele ja asus kolmandal veerandil lausa 41:36 ette.

Seejärel haaras ohjad aga Ventspils, võttes sisse eduseisud 50:44, 57:47, 75:59 ja võites lõpuks skooriga 80:67.

Ventspils tabas paremini viskeid väljakult (52% vs 40%), jäi kindlalt peale lauas (43 vs 28), aga kaotas ka rohkem palle (18 vs 10).

Viimsi paremad olid Rain Veideman 15, Devin Lee Harris 13 ja Taavi Jurkatamm kümne punktiga. Võitjatele tõi Arturs Ausejs 24 silma.

Ventspilsil on kirjas kahest mängust kaks võitu, Viimsi jätkab liigat ühe võidu ja ühe kaotusega. Järgmise mängu peab Viimsi laupäeval võõrsil Tartu Ülikooli vastu.