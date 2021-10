U-19 koondis hoidis EM-valiksarjas Ungarit kaua nullil, kuid kaotas siiski

Avapoolaeg oli pigem võimalustevaene. Mitmed Ungari kauglöögid läksid väravaraamist mööda või maandusid Georg Mattias Laguse süles. Eesti parima võimaluse eest hoolitses Andrei Smirnov, kes tabas suurepäraselt meeskonnakaaslaselt saadud pikka diagonaalsöötu, kui tema otse õhust sooritatud löögi suutis väravavaht Zsombor Senko püüda.

Teiseks poolajaks väljakule tulnud Danil Kuraksin näitas kohe oma teravust, kui viis palli terava sööduga värava alla, kuid Taaniel Ustal jäi napilt puudu, et libistades pallini ulatuda.

Ungari löögid ei olnud Eesti jaoks ohtlikud, kuid erandiks osutus 73. minuti suurepärane sooritus Dominik Sztojka esituses, kes tegi Zalan Mark Kerezsi lühikese söödu järel väga hea puute ja lõi palli ligikaudu 20 meetrilt madala välisküljelöögiga täpselt posti kõrvale.

Barna Benczenleitneril õnnestus teenida penalti, kui tema vastu tegi vea Rasmus Kallas. Penalti realiseeris 81. minutil Sztojka. Sama mees oli 86. minutil lähedal oma kolmandale tabamusele, aga tema peaga löögi suutis Lagus tõrjuda.

Eestil avanes võimalus lüüa üks värav tagasi karistuslöögist, kuid Nikita Ivanovi löögi Senko püüdis.

Ungaril on kahest mängust ette näidata maksimaalsed kuus punkti, Austrial on kahest mängust neli punkti ja Valgevenel üks. Avavoorus Austriale alla jäänud Eestil on punktiarve avamata. Eesti jaoks lõpeb valikturniir teisipäeval, kui meie aja järgi kell 16 on vastaseks Valgevene.