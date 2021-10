Naiste hokihooaeg algas tiitlikaitsja kümneväravalise võiduga

Alanud hooaeg on naiste jäähokis pöördeline. Kui mullu mängis meistriliigas neli naiskonda, siis tänavu on jääl rekordilised seitse tiimi. Meistriliiga tasandil näeb naiste jäähokit neljas linnas: Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Viljandis.

Naiste hokiklubid on oma harrastajatega head tööd teinud, sest treenijad tahavad võistelda ja tundub, et see on aina rohkem alaks, mis aitab paljudel naistel töö- ja pereelu pingeid maandada ning vormi hoida. Tiitlikaitsja, Tallinna klubi Roosa Panter pani selleks hooajaks liigasse välja kaks naiskonda.

Roosade Pantrite esindusnaiskond alustas uut hooaega ülekaaluka 10:0 võiduga, kui selle skooriga mängiti Tondiraba jäähallis üle liiga uustulnuk Wolferines.

Järgmise mängu peab Roosa Panteri esindusnaiskond 16. oktoobril, kui Tartus ollakse vastamisi Hokiklubi Säde naiskonnaga.