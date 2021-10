Gross raskelt tulnud võidust: kilomeetreid on vähe ja auto on kiire

WRC autol kihutanud Georg Gross juhtis 54. Saaremaa rallit kogu võistluse vältel ja ehkki laupäeva keskel juba enam kui poolele minutile kasvanud vahe lähimate konkurentidega ralli lõpus korraks vähenes, siis Grossi võidus polnud lõpuks kahtlust. Gross võitis 14-st kiirukatsest kaheksa ja on nüüd sõitjana kuuekordne Saaremaa ralli võitja.

"Mitmes kohas lasime mahapöörded pikaks, puutusime põhupalle ja viimasel katsel suutsime ka ühe mahapöörde maha magada, keerasime põllu peal ringi. Eks ta on keeruline: kilomeetreid on vähe ja auto on kiire. Hea, et siin oleme - raskelt tuli!" tõdes Gross pärast võitu.

EMV2 arvestuses ralli võitnud Ken Torn kaotas Grossile teisena 22,3 sekundiga. Tänavu ainult kahel Eesti meistrivõistluste rallil osalenud Torn pidas seejuures teise koha nimel kõva lahingu maha Egon Kauriga. Laupäeval neli kiiruskatset võitnud Kaur jõudis Tornist vaid kahe sekundi kaugusele, kui tema autol purunes viimasel kiiruskatsel rehv. Kaur oli sunnitud katkestama, nagu seda tegi ka päeva keskel teelt välja sõitnud Georg Linnamäe.

"Tegime oma maksimumi ära. Nii palju täna oskasime," sõnas Torn. "Egon tuli tagant valjult, lükkas hoo peale ja näitas, mida kilomeetrid seal autos talle on andnud. Meil sellele liiga head vastust ei olnud."

Kolmandaks tõusis Grossile 58 sekundiga alla jäänud Robert Virves ja neljandaks kaheminutilise kaotusega võitjale Raul Jeets, kes on esialgsetel andemetel ka EMV2 klassi Eesti meister. Tänavusel Saaremaa rallil osales 136 ekipaaži, kiiruskatsetel oli kogupikkust 132 kilomeetrit.