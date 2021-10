Lombardia ühepäevasõidu võitnud Pogacar tõusis nimekasse seltskonda

Pogacar tegi 239-kilomeetrisel ratturid Comost Bergamosse viinud rajal oma käigu 35 kilomeetrit enne lõppu ja oli kahemehelises lõpusprindis kindlalt üle Fausto Masnadast (Deceuninck-Quick Step), finišiheitluses teenis Primož Roglici ja Alejandro Valverde ees kolmanda koha Adam Yates (Ineos; +0.51).

23-aastasest Pogacarist sai Fausto Coppi, Eddy Merckxi ja Bernard Hinault' järel alles neljas mees, kes võitnud samal hooajal lisaks Il Lombardiale ka Prantsusmaa velotuuri. Viimati suutis seda Hinault, aasta oli siis 1979.

Pogacarile on see tänavu teiseks monumendi võiduks, aprillis võidutses ta Liege-Bastogne-Liege'il.

"See on hullumeelne viis hooaeg lõpetada. Mul ei ole sõnu," tõdes Pogacar. "Minu jaoks on iga võit tähtis, aga eriti see, sest olen Lombardial startimisest ja koos parimatega sõitmisest kaua unistanud. Nüüd olen siin ja võitsin: see on hull," lisas sloveen.

Rein Taaramäe kaotas võitjale 17 minuti ja 13 sekundiga ning sai 75. koha.

Monumentideks nimetatakse viit ühepäevasõitu, mida peetakse meeste maanteerattaspordis vanimateks, raskemateks ja mainekamateks võistlusteks. Neil kõigil on pikk ajalugu ja konkreetsed eripärad, mille poolest neid tuntakse. Monumentide hulka kuuluvad Milano - San Remo, Flandria tuur, Pariis - Roubaix, Liege - Bastogne - Liege ja Giro di Lombardia.