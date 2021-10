Murray pääses Indian Wellsis teise ringi ja kodus tagasi heasse nimekirja

Turniirile vabapääsme teeninud 34-aastane šotlane servis Mannarino vastu viis ässa ja realiseeris kuuest murdepallist kolm, võitmiseks läks tal aega tund ja 25 minutit. Teises ringis kohtub ta 30. asetusega 18-aastase hispaanlase Carlos Alcaraziga.

Enne turniiri algust jättis Murray treeningsessiooni järel oma tennisejalatsid tiimi auto alla kuivama, aga unustas, et oli tavapäraselt sidunud paelte külge oma abielusõrmuse.

Järgmisel päeval jalatseid auto all enam polnud ja kuigi Murray käis nende kohta küsimas ka hotelli administratsioonist, öeldi talle, et kaotatud asjade hulgas tema jalatseid ega sõrmust polnud. "Rääkisin neile, et esitan politseisse avalduse ja palusin näha kaamerasalvestisi; aga umbes tund aega hiljem leidis üks töötaja need ikkagi kaotatud esemete seast," selgitas Murray juhtunut.

"[Jalatsid] haisevad ikka veel, aga nad on tagasi, sõrmus on tagasi ja mina olen tagasi heas nimekirjas!" rõõmustas šotlane seejärel sotsiaalmeedias. "Tegelikult võtab mu abikaasa selliseid asju rahulikult ja see jutuajamine ei olnud väga hull. Ükskord kaotasin sõrmuse basseinis ära ja mu füsioterapeut, kes ujus koondise tasemel, otsis seda vee alt. Seega olen sõrmuse mitu korda peaaegu ära kaotanud, aga see leiab alati minu juurde tagasitee," muheles Murray.