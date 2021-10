Rannavõrkpalli MK-sari saab uue kuue

Rannavõrkpalli MK-sari ametlik nimi Beach Volleyball World Tour muutub Beach Pro Touri nime kandvaks võistluseks, mis koosneb kolmest divisjonist: Elite16, Challenger ja Futures.

Elite16 taseme neljapäevased turniirid on tipp-paaridele nii meeste kui ka naiste seas ja nagu nimigi viitab, osaleb mõlemas arvestuses 16 võistkonda, kes on jagatud algselt nelja alagruppi, millele järgnevad sõelmängud.

Challenge taseme turniiridel osalevad 24 mees- ja naispaari ning need võistlused on mõeldud järelkasvuks kõrgtaseme turniiridele. Futures taseme turniirid on aga samuti 16 paarile ning nende eesmärgiks on spordiala erinevates riikides populariseerida ja aidata noortesporti.

Praeguseks on juba teada, et mängima hakatakse Brasiilias, Šveitsis, Mehhikos, Egiptuses, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Hiinas, Hispaanias, Kataris, Austraalias, Lätis ja Tšehhis, aga lõplikud kalendrid selguvad hiljem.

MK-sarja lõpetab finaalvõistlus, kus osalevad kümme paremat mees- ja naispaari.