Zenjov: kohe nägin, et seal on suur auk ja pean sinna jooksma

Pärast seda, kui Valgevene rünnak jooksis liiva, sai palli Taijo Teniste, kes nägi kaitseliini taha avanevat Zenjovi. Viimane sai söödu kätte, mängis väravavahist mööda ja veeretas palli tühja võrku.

"Kohe nägin, et suur auk on seal - pean sinna jooksma, Taijo kindlasti annab," lausus Zenjov intervjuus ERR-ile. "Kui nägin, et väravavaht kahtleb - tulla välja või mitte -, siis tuli kohe mõte, et pean mööda lööma, värav tühi ja siis väravasse."

Zenjovi sõnul on meeskond peatreener Thomas Häberli nõudmisega paremini kohanenud ja kasu oli ka ühisest treeninglaagrist. "Saame rohkem aru, mida treener tahab ja see tuleb väljakul välja," lausus ta. "Võimalusi treenida ja aega oli rohkem. Koosveedetud aeg on läinud väljakule."

Juba esmaspäeval võõrustab Eesti koondis Walesi meeskonda, kes reedel viigistas võõrsil Tšehhiga 2:2. Võõrsil suudeti suvise EM-i kaheksandikfinalistiga viigistada 0:0. "Kindlasti võitleme lõpuni ja tahame seal ka kolm punkti saada," lausus Zenjov enesekindlalt.