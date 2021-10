Gross asfaldil kihutamisest: Eestis on see suhteliselt uus asi

"Esimene päev oli valdavalt asfaldil. Eestis on see suhteliselt uus asi. Üksikuid väikeseid asfaldijupikesi on katsetel sees olnud, aga niimoodi, et terve esimene päev on põhimõtteliselt ainult asfaldi peal - mina ei tea, et oleks olnud," lausus Gross ERR-ile.

"Mulle oli see ka uus kogemus ja tegelikult võiks kokkuvõtteks öelda, et päris kihvt. Midagi öelda ei ole, täitsa kannatab sõita."

Grossi sõnul töötas auto sel kattel hästi. "Kõik, mis teha andis, oli tehtud kohapealsete vahenditega. Auto töötas väga hästi. See tiim on seda läbi aastate näidanud, et see pool on perfektne."

Kui reedel sõideti neli katset kogupikkusega veidi üle 19 km, siis laupäeval seisab ees koguni kümme katset ja kilometraaži pisut alla 113.

"Enesetunne on hea, ilm on hea. Homme on põhiline pikk päev ees," jätkas Gross. "Tahaks loota, et võiks kõik sobida. Hommikul algab Kaugatomaga pihta ja siis läheb edasi. Katsed on keerulised ja kõike võib juhtuda, aga eks paistab homme."