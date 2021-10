Ahto Raska: väga meeldiv on teha tööd noortega, olen seda igatsenud

"Viljandis ma elan ja Viljandi maadlusklubis Tulevik on poisid ja tüdrukud. Väga meeldiv on teha noortega tööd," lausus Raska ERR-ile.

"Olen seda igatsenud ja kui olin Soomes, siis oli ainult tippsport. Nüüd saan noortega teha - see mulle väga meeldib. Meil on väga häid noori peale tulemas. Epu tulemused kindlasti motiveerivad noori rohkem."

Pikalt Soome vabamaadluse ja naistekoondise peatreeneri ametis olnud Ahto Raska hakkas Viljandis tegelema tõsiselt järelkasvuga tänavusest aastast, kui otsustas tulla Epp Mäega koju treenima. Keskkonnavahetus ja treeningsüsteemi vahetus mõjus Mäele edukalt ning tõi MM-hõbeda, EM-kulla ja olümpial kaheksanda koha.

"Tal on kõik individuaaltreeningud, tema äranägemise järgi, kuidas tal on tunne. Need ei ole pikad, nad on lühikesed, kompaktsed ja sisukad," kirjeldas Raska.

"See töötab tema juures väga hästi. Seda oleme ise otsinud ja leidnud hea tee. Loomulikult peame tulevikus ka muutusi sisse tooma. See ei tähenda ainult, et see on see õige tee. Tahame edasi minna."

Treenerina sõelub Raska Tallinna ja Viljandi vahet. Ülejärgmisel nädalal avab ta koos Epp Mäega uue Viljandi Maadluskeskuse, kus Tuleviku klubi noored ja tänased Eesti tipud saavad harjutada ja võistelda.