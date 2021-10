Andres Petrov tuli snuukri väikse formaadi Euroopa meistriks

6-punase mänguformaadis osales kokku 69 sportlast 29 erinevast riigist. Petrov näitas kogu turniiri vältel väga kõrgetasemelist mängu, sooritades enim üle 30-punktilisi seeriaid. Parimaks punktiseeriaks jäi Petrovil 64 punkti (maksimum on 75).

6-punase formaat erineb klassikalisest snuukrist selle poolest, et mängu alguses on 15 punase kuuli asemel laual kuus punast kuuli. Ülejäänud reeglid on samad.

Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusiku sõnul on kindlasti tegemist Eesti jaoks läbi aegade ühe parrma tulemusega, kuna snuukris ei ole Eesti varasemalt EM-kulda võitnud.

"Olgugi, et tegemist on 6-punase formaadiga, on meistritiitel väga võimas saavutus. Kõik klassikalises formaadis osalejad võtavad osa ka 6-punase formaadi EM-ist ja seda võita on äärmiselt keeruline," lausus Kuusik Eesti Piljardiliidu pressiteate vahendusel.

Reedel alustas Petrov võistlemist klassikalises formaadis, kus alistas P-grupis esimeses kohtumises ungarlase Laszlo Kovacsi 3:0. Klassikalise formaadi võitja tagab endale ühtlasi kaheaastase profiliiga pääsme, kus osalevad absoluutsed maailma tipud nagu Ronnie O'Sullivan, Mark Selby jpt.