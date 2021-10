Ilves OM-hooaja eel: tahan uskuda, et nüüd olen kõrgeteks kohtadeks valmis

Viimased kaheksa aastat kahevõistlejana tippkonkurentsis võistelnud Kristjan Ilvese arvates aitavad tulemuste paranemisele kaasa meeletu töö ja oskus enda keha kuulata. Viimastel kuudel tehtud töö, mis polegi ülemäära erinev eelmistest aastatest, annab märku, et areng ikkagi toimub.

"Ma näen, et võin rääkida mingitest kohtadest seal eespool, kuivõrd tunnen, et olen nüüd selleks valmis. Eelmistel aastatel ehk tahtsin end näha rohkem seal eespool, aga kas tegelikult olin selleks ka valmis... nagu eelmine hooaeg näitas, siis mõnel võistlusel olin. Nüüd tahaksin uskuda, et olen selleks stabiilselt valmis," rääkis Ilves pressikonverentsil.

25-aastase Ilvese soov on näidata algaval hooajal häid tulemusi nii Pekingi taliolümpial kui ka MK-sarjas. Ilves harjutab kolmandat aastat koos Norra koondisega, mille uus peatreener on endine tippkahevõistleja Jan Schmid, mees, kelle juures Trondheimis on Ilves harjutanud ka eelmistel aastatel.

"Ütleksin, et Kristjan on väga pühendunud," sõnas Schmid. "Ta tõesti tahab olla nii hea kui võimalik. Seetõttu pean mõnikord teda peatama ja olema käsipiduriks. Ta on väga hea suusahüppaja: plahvatuslik, kiire ja kerge. Tööd peame tegema murdmaa poolega."

"On raske eeldada, et ma ühel päeval sõidan kõigist üle," tõdes Ilves. "Seda ei juhtu ilmselt kunagi. Ma saan olla lihtsalt parem. Aga mida saan teha, on näitajatelt ja võimekuselt hüpata kogu aeg etteotsa. Ma näen, et sel hooajal tahan näidata oma potentsiaali igal võistlusel."

Ilves alustab hooaega novembri keskel Norras.