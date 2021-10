Kuressaare leidis noortetööjuhi klubi seest

Eesti Jalgpalli Liit alustas möödunud aastal noortetööjuhtide programmi, millega toetatakse Eesti kõrgliigaklubisid, et nad omale sellele ametikohale inimese saaksid palgata. Sellest nädalast on noortetööjuht nüüd ka FC Kuressaarel.

Ametisse asus klubi naiskonna ja tüdrukute treener Reivo Vinter (24), kes on mängijana saarlaste esindusvõistkonna värve kaitsnud 21 Premium liiga kohtumises, vahendab Soccernet.ee.

"Tean hästi, milline on meil klubi noortetöös hetkeolukord, tean kus on vaja ja saab juurde panna ning soovin siin omapoolse panuse anda."

"Eelkõige on mul vaja kujundada struktuur ning koostada klubi noorte treeningute visioon ja panna paika metoodika. Seni on see olnud peamiselt treeneripõhine, aga oleks vaja, et see töö toimuks iga grupiga ühte moodi," lisas Vinter.

EJL-i algatatud noortetööjuhtide projekti eesmärk on arendada klubides välja väga heal tasemel ja klubi huvidest lähtuv noortesüsteem, mis hõlmab nii treenerite kui noormängijate kvaliteedi kasvatamist. Projektiga on liitunud suurem osa Eesti tippklubidest, ainsa Premium liiga klubina ei osale pärast Kuressaare liitumist projektis Nõmme Kalju.