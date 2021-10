Norra suusahüppetähel jääb olümpiakuld kaitsmata

"Suusahüpped on äärmiselt nõudlikuks spordialaks ja see hõlmab ka kehakaalu," rääkis Lundby emotsionaalses intervjuus NRK-le. "Mu keha on loomulikel põhjustel veidi muutunud ja ma ei ole nõus midagi ohverdama, et Pekingis tippvormis olla. Pigem valin pika karjääri. See on keeruline, sest tahan väga suusahüpetega tegeleda, aga sel hooajal pole see võimalik," lisas norralanna.

27-aastane Lundby võidutses MK-sarjas kolm hooaega järjest, kuid võitles eelmise aasta lõpus põlvevigastusega, mistõttu ei jõudnud ta 2020/21 hooajal MK-sarjas kordagi pjedestaalile. Vormi leidis olümpiavõitja vahetult enne Oberstdorfi MM-i ja krooniti Saksamaal suurel mäel ka maailmameistriks, kuid Lundby sõnul valmistas kehakaal talle juba siis probleeme.

"Olen terve, võib-olla pole ma kunagi varem nii terve olnudki. Aga mu keha ei ole praegu suusahüpeteks sobilik. Loodan, et inimesed hindavad, kui avatult sellest räägin," ütles Lundby.