TÄNA OTSE | heas hoos Tartu Bigbank jätkab Meistrite liiga hooaega

Tartu meeskond sai eelmises ringis kahe mängu kokkuvõttes jagu Šveitsi klubist Amriswili Lindaren, avakohtumine võideti 3:0, kordusmäng kaotati 2:3. Põhiturniirile pääsuks tuleb lisaks eelseisvale ringile läbida veel teine ja kolmaski eelring ja alagrupiturniirile Euroopa tippude sekka pääseb vaid kaks klubi.

Lissaboni klubi näol on tegu kõrgest klassist meeskonnaga, kes tuli äsja Portugali superkarika võitjaks, alistades finaalis 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 30:32, 15:12) Sportingu. Klubi on ka valitsev Portugali meister. Kokku on riigi parimaks tuldud üheksal korral. Lisaks on rekordilised 18 korda võidetud karikavõistlused ja kümme korda superkarikas.

"Et neid võita, peame õnnestuma servil ja rünnakul. Selge on, et lihtsad rünnakud selles mängus maha ei jää. Ja meil ei tohi sisse tulla pikemaid mõõnu, Selveri vastu suudame nelja-viiepunktilisest kaotusseisust ehk keskpärase mänguga välja tulla, aga seda vastast ma taga ajada ei tahaks. Vastuvõtuga on neil hädas üks mees, ent üldiselt on brasiillased ka selles elemendis osavad ja tehniline pagas on hea," ütles Tartu peatreener Alar Rikberg.

"Kindlasti on Benfica selline meeskond, kellesarnast pole Eestis käinudki ja pealtvaatajate jaoks on kahtlemata tegu väga põneva vastasega, Tartus näeb põnevat Brasiilia-stiilis võrkpalli."

Benfica koosseisu iseloomustab ka kogemus. Põhikoosseisus figureerivad valdavalt rohkem kui 30-aastased mängijad, mitu meest läheneb juba 40. eluaastale.

"Ambitsioon on kvalifikatsiooniringides võidukas olla ja pääseda põhiturniirile. Arvan, et Tartu meeskonnal on samasugused eesmärgid," ütles Benfica peatreener Marcel Matz.